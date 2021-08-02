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"Дія" офіційно замінить паперові паспорти та ID-картки на пластику

2 серпня 2021 11:00

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Цифрові версії документів зобов'яжуть приймати не тільки в ЦНАПах та банках, а також і в готелях, судах та супермаркетах

Паспорт в "Дії" можна буде показувати всюди

Паспорт в "Дії" можна буде показувати всюди / Фото: Дія

Серед нечисленних, але важливих змін, які чекають на українців у серпні, – перехід країни у режим paperless. З 24 серпня набуває чинності закон, згідно з яким чиновники більше не зможуть вимагати паперові документи:

  • будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія";
  • цифровий паспорт стає повноцінним юридичним аналогом звичайного паперового паспорта;
  • у кожної організації повинні бути зчитувальні пристрої, які дозволять розшифрувати інформацію про власника паспорта з системи "Дія".
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Це передбачає законопроєкт № 5495. Він уже пройшов усі стадії розгляду у Верховній Раді. Щоправда, за станом на 2 серпня законопроєкт ще не набув сили закону, оскільки перебував на підписі у президента.

Президент Зеленський ще не підписав закон

Де можна використовувати е-паспорт:

  • на території України для посвідчення особи і підтвердження громадянства, крім випадків перетину державного кордону, в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;
  • в ЦНАП для отримання державних послуг;
  • в державних установах і судах;
  • для отримання відправлень на пошті;
  • для підтвердження віку в супермаркетах;
  • для підтвердження особи і здійснення касових операцій в банках;
  • для відкриття банківського рахунку онлайн;
  • для подорожей по Україні літаком і поїздом, заселення в готель.

При цьому Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону, заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Україна – перша країна в світі, яка запустила цифрові паспорти і законодавчо прирівняла їх до звичайних документів. Користувачі" Дії "більше не будуть стикатися з ситуаціями, коли цифровий паспорт не приймають. Це не просто важлива подія в історії сучасної України і великий крок до впровадження режиму "без паперу". Це унікальний світової кейс, яким можна і треба пишатися ", – відзначав Федоров.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що таке електронний цифровий підпис, як його отримати і для чого він потрібен.

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