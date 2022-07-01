В одному з міст Польщі скасували пільги для українців — де саме

Тепер українцям доведеться купувати квитки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відсьогодні, з 1 липня, у Вроцлаві скасовують пільги для українських переселенців, які прибули в Польщу з 24 лютого.

Як інформує inPoland, громадяни України більше не зможуть користуватися трамваями та автобусами у Вроцлаві на безоплатній основі. Придбати квитки можна буде у терміналі або подбати про наявність UrbanCard і прдбати проїзний.

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Звичайний квиток, який діє 30 хв, коштує 4,6 зл (майже 34 грн), проїзний на місяць на всі лінії коштує 110 зл (орієнтовно 800 грн).

Зауважимо, що безкоштовний проїзд для українських переселенців у Вроцлаві запровадили ще наприкінці лютого до кінця травня, через місяць продовживши до 30 червня, згодом міська рада міста вирішила відмовитися від такої практики.

Безкоштовних квитків на потяги більше не буде

З 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

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Громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. До 30 червня громадяни України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

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