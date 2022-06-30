В обмінниках нова тенденція – що відбувається з курсом долара

Долар в обмінниках змінив курс / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Курс долара в українських обмінниках пішов униз після того, як довго тримався на одній позначці.
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".
У четвер, 30 червня, середній курс продажу становив 35,5 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,4 грн/дол., що на 5 копійок менше, ніж напередодні.
На графіку це виглядає так:
Найнижчий курс продажу серед пропозицій, який нам вдалося знайти, – 35,43 грн/дол., а найвищий – 35,7 грн/дол.
Що буде з доларом у липні?
Аналітик RoboForex Андрій Гойлов розповів, що в липні на динаміку курсу гривні до іноземних валют на готівковому ринку істотно впливатиме експорт, попит на "військові" ОВДП та міжнародна допомога.
За словами експерта, навіть в умовах блокади наших портів уряд збільшує обсяги експорту зерна через західні кордони майже на 50% щомісяця.
Крім того, після підняття НБУ облікової ставки "військові" ОВДП стали буквально збитковими для інвесторів.
Від чого нині найбільше залежить стабільність фінансової системи, читайте в нашому матеріалі.
"Сьогодні" писали, що буде з доларом, якщо Нацбанк відпустить курс у вільне плавання та що відбувається з американською валютою на чорному ринку.