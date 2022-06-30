В обменниках новая тенденция – что происходит с курсом доллара

Доллар в обменниках поменял курс / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в украинских обменниках пошел вниз после того, как долго держался на одной отметке.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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В четверг, 30 июня, средний курс продажи составил 35,5 грн/долл, а средний курс покупки – 35,4 грн/долл, что на 0,05 копеек меньше, чем накануне.

На графике это выглядит так:

Динамика курса 30 июня / Фото: скриншот

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Самый низкий курс продажи среди предложений, который нам удалось найти, составляет 35,43 грн/долл, а самый высокий – 35,7 грн/долл.

Что будет с долларом в июле?

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал, что в июле на динамику курса гривни к иностранным валютам на наличном рынке будет существенно влиять экспорт, спрос на "военные" ОВГЗ и международная помощь.

По словам эксперта, даже в условиях блокады наших портов, правительство увеличивает объемы экспорта зерна через западные границы почти на 50% ежемесячно.

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Если бы не фактор того, нужно срочно экспортировать урожай предыдущего года, то Украина могла бы за несколько месяцев выйти на среднемесячный объем, который был до начала войны.

Кроме того, после поднятия НБУ учетную ставки, военные ОВГЗ стали в буквальном смысле убыточными для инвесторов.

О том, от чего сейчас больше всего зависит стабильность финансовой системы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что будет с долларом, если Нацбанк отпустит курс в свободное плаванье и рассказывали, что происходит с американской валютой на черном рынке.