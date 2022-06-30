В обменниках новая тенденция – что происходит с курсом доллара

Доллар в обменниках поменял курс / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Курс доллара в украинских обменниках пошел вниз после того, как долго держался на одной отметке.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".
В четверг, 30 июня, средний курс продажи составил 35,5 грн/долл, а средний курс покупки – 35,4 грн/долл, что на 0,05 копеек меньше, чем накануне.
На графике это выглядит так:
Самый низкий курс продажи среди предложений, который нам удалось найти, составляет 35,43 грн/долл, а самый высокий – 35,7 грн/долл.
Что будет с долларом в июле?
Аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал, что в июле на динамику курса гривни к иностранным валютам на наличном рынке будет существенно влиять экспорт, спрос на "военные" ОВГЗ и международная помощь.
По словам эксперта, даже в условиях блокады наших портов, правительство увеличивает объемы экспорта зерна через западные границы почти на 50% ежемесячно.
Кроме того, после поднятия НБУ учетную ставки, военные ОВГЗ стали в буквальном смысле убыточными для инвесторов.
О том, от чего сейчас больше всего зависит стабильность финансовой системы, читайте в нашем материале.
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