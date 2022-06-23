У Monobank відкрили нові картки для деяких українців – кому буде корисно

У Monobank з'явилась нова послуга / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану банки запустили багато нових послуг для клієнтів, щоб їм було зручніше та простіше проводити фінансові операції в таких умовах. А з 23 червня для всіх ФОП, які користуються Monobank, тепер доступна нова картка.

У чому її користь, розповів співзасновник банку Олег Гороховський.

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Можна і розраховуватись, і знімати готівку

Для всіх ФОП у Monobank тепер доступна валютна картка для витрат на відрядження. Тобто, ті, хто знаходяться за кордоном, можуть витрачати гроші на відрядження просто з рахунку ФОП через Apple Pay або Google Pay. Також клієнтам доступна можливість знімати готівку.

"Операції проходять у валюті рахунку або за картковими курсами, які кращі за прямий продаж валюти ФОПами у додатку", – зазначив Гороховський.

Він додав, що таку картку ФОП можуть знайти на екрані свого валютного рахунку.

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Monobank закрив одну з послуг

Як ми розповідали раніше, Monobank обмежив виведення грошей з криптовалютних бірж. Тобто, тепер клієнти установи не можуть зарахувати гроші на свої картки з найпопулярнішої біржі Binance.

У службі підтримки розповіли, що поки що заборона не стосується інших бірж, але проводити подібні платежі "не рекомендується".

Ми писали і про те, що користувачам Monobank, які займаються бізнесом в інтернеті, надали можливість простіше здійснювати операції приймання платежів за товари. Наприклад, доступні одноразові розрахунки, що зручно для торговців у мережі.

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Крім того, "Сьогодні" пояснювали, як повернути гроші, якщо банк лопнув, та що потрібно робити із заощадженнями просто зараз.