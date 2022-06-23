В Monobank открыли новые карточки для некоторых украинцев – кому будет полезно

В Monobank появилась новая услуга / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения банки запустили много новых услуг для клиентов, чтобы им было удобнее и проще проводить финансовые операции в таких условиях. А с 23 июня для всех ФЛП, которые пользуются Monobank, теперь доступна новая карта.

В чем ее польза, рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.

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Можно и рассчитываться, и снимать наличные деньги

Для всех ФЛП в Monobank теперь доступна валютная карта для командировочных расходов. То есть те, кто находятся за границей, могут тратить командировочные деньги прямо со счета ФЛП через Apple Pay или Google Pay. Также клиентам доступна возможность снимать наличные деньги.

"Операции проходят в валюте счета или по карточным курсам, которые лучше прямой продажи валюты ФЛП в приложении", – отметил Гороховский.

Он добавил, что такую карту ФЛП могут найти на экране своего денежного счета.

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Monobank закрыл одну из услуг

Как мы рассказывали раньше, Monobank ограничил вывод денег по криптовалютным биржам. То есть теперь клиенты учреждения не могут зачислить деньги на свои карточки с самой популярной биржи Binance.

В службе поддержки рассказали, что пока запрет не касается других бирж, но проводить подобные платежи "не рекомендуется".

Мы писали и о том, что пользователям Monobank, занимающимся бизнесом в интернете, предоставили возможность проще осуществлять операции приема платежей за товары. К примеру, доступны одноразовые расчеты, что удобно для торговцев в сети.

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Кроме того, "Сегодня" объясняли, как вернуть деньги, если банк лопнул, и что нужно делать со сбережениями прямо сейчас.