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Как вернуть деньги, если банк лопнул – куда и с чем обращаться

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 11:04
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Рассказываем, что делать клиентам обанкротившихся банков, чтобы вернуть вклады
Что будет с вкладами клиентов обанкротившихся банков
Что будет с вкладами клиентов обанкротившихся банков / Фото: НБУ, пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с Россией и ее серьезных последствий для финансовой системы страны некоторые банки оказались на грани банкротства. Один, в частности, уже лопнул. Как в таком случае вкладчикам вернуть свои деньги?

В проекте Нацбанка Financial Literacy Ukraine объяснили, куда и с какими документами обращаться для возврата вкладов.

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Деньги выплатят через банки-агенты

Украинцы, которые были вкладчиками ликвидируемых банков, вправе получить компенсацию. Ее выплачивает Фонд гарантирования вкладов физических лиц через банки-агенты.

Поэтому для возврата денег таким клиентам нужно обратиться в один из этих банков-агентов:

  • Кредобанк;
  • Правэкс банк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • Таскомбанк;
  • Идея Банк;
  • Банк Южный;
  • ПриватБанк;
  • Универсал банк;
  • Ощадбанк;
  • Банк инвестиций и сбережений.

Обращаться можно и онлайн, и офлайн. В отделение любого из перечисленных банков нужно обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. У физических лиц будут требовать дополнительные документы, а именно выданные контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

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Возмещение можно получить и родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, а также на основании доверенности или на основании свидетельства о праве на наследство. Подробно о необходимом пакете документов в таких случаях можно почитать по ссылке.

Дистанционно можно обратиться не ко всем банкам, а лишь к нескольким: ПриватБанку, Укргазбанку, Банку Южному и ПУМБ.

"На время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100%-ная гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит). Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами", – объяснили в НБУ.

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Когда же военное положение закончится и через три месяца после этого гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 грн.

В Украине лопнул один из банков

Раньше мы рассказывали, что Национальный банк признал Мегабанк неплатежеспособным из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

С 21 июня его клиентам уже начались выплаты. Их осуществляют в полном размере вклада включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, который был 2 июня.

Мы также писали о том, что банкротство "Мегабанка" вызвало опасения на рынке. Эксперты рассказали, будет ли в Украине новый банкопад.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, что украинцам разрешили обменивать гривни еще в одной стране, и объясняли, что такое инфляция и как она влияет на наши расходы.

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