У Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії на комуналку

Українцям автоматично переглядають субсидії / Фото: Колаж: Сьогодні

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в новому опалювальному сезоні складе близько 2 тисяч гривень.

Про це під час пресконференції повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

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"Ми проаналізували, як змінилося споживання комунальних послуг, тарифи, доходи людей, і за результатами аналізу очікуємо, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тис. грн", – сказала міністр.

За її словами, якщо тарифи на комунальні послуги будуть і далі рости, то і розмір субсидії збільшитися. Його переглянуть автоматично.

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"Якщо споживач не отримував субсидій, але в результаті підвищення тарифів йому знадобилася така допомога, то він може звернутися за нею в будь-який час, і такій людині субсидію призначать в той же місяць", – підкреслила Лазебна.

Які документи подаються і на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) і опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

заяву про призначення і надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може почати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави – зробить простішими перевірки субсидіантів.