У магазинах виявили понад 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали українцям

Українцям продавали неякісну техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку року виявили понад 72 тис. неякісних і небезпечних товарів. Найчастіше нормам не відповідало радіоустаткування, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

Що перевіряли фахівці:

електричне та електронне обладнання;

радіоустаткування;

кабельну продукцію;

іграшки;

миючі засоби;

взуття і т.д.

За продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (корегувальних) заходів (у 2020 році – 2595). Сума штрафних санкцій склала понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 року – 8,5 млн).

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Підвищення цін на продукти

В Україні за рік істотно подорожчали продукти – вартість цукру зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%.

М'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) подорожчало на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. Також зросла в ціні і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%). Також істотно подорожчали ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг, яйця – на 46%, до 23,16 грн, ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Ми також писали, що в Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один процентний пункт.