В магазинах выявили более 70 тысяч опасных товаров: что продавали украинцам

Украинцам продавали некачественную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных и опасных товаров. Чаще всего нормам не соответствовало радиооборудование, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

Что проверяли специалисты:

электрическое и электронное оборудование;

радиооборудование;

кабельная продукция;

игрушки;

моющие средства;

обувь и т.д.

По продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году – 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 – 8,5 млн).

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Повышение цен на продукты

В Украине за год существенно подорожали продукты – стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%.

Мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. Также выросло в цене и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%). Также существенно подорожали репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг, яйца – на 46%, до 23,16 грн, ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.