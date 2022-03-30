У Києві скасували деякі вимоги до бізнесу – що змінилося

Для столичного бізнесу ввели пільги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні держава запроваджує багато пільг для підприємців, аби стимулювати їхню роботу в кризовий момент. Це допоможе мінімізувати втрати в економіці країни.

Київрада прийняла рішення про деякі пільги для місцевого бізнесу, які мають спростити умови для його роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Які пільги створили для підприємців

Отже, основні зміни такі:

Пересувна торгівля та ресторанні майданчики. Плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від чинної.

Бізнес, що працює на комунальних площах. Звільнений від сплати за оренду.

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Паркувальні майданчики. Надаються пільги від міста.

Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу. Надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", – зазначив Кличко.

Податкова реформа під час війни

"Сьогодні" вже розповідали про те, які зміни до Податкового кодексу ввели в Україні на час війни.

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Податкова реформа передбачає сплату податків на добровільній основі для малого бізнесу. Усі перевірки також скасували, щоб дати змогу працювати людям у безпеці.

Зокрема зміни ввели у таких сферах:

податки для ФОПів;

кредитні канікули;

скасування перевірок бізнесу;

податки на пальне;

благодійність.

Детальніше про ці зміни читайте в нашому матеріалі.

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