В Киеве отменили некоторые требования к бизнесу – что изменилось

Для столичного бизнеса ввели льготы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине государство вводит много льгот для предпринимателей, чтобы стимулировать работу в кризисный момент. Это поможет свести к минимуму потери в экономике страны.

Киевсовет принял решение о некоторых льготах для местного бизнеса, которые должны упростить условия его работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Какие льготы создали для предпринимателей

Итак, основные изменения таковы:

Передвижная торговля и ресторанные площадки. Плата по договорам будет уменьшена до 1 грн. Уплата долевого участия для них составит 50% от действующего.

Бизнес, работающий на коммунальных площадях. Освобожден от оплаты аренды.

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Парковочные площадки. Предоставляются льготы от города.

Рекламные компании, которые на рекламных плоскостях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу. Предоставляются льготы от города.

"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", – отметил Кличко.

Налоговая реформа во время войны

Сегодня уже рассказывали о том, какие изменения в Налоговый кодекс ввели в Украине на время войны.

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Налоговая реформа подразумевает уплату налогов на добровольной основе для малого бизнеса. Все проверки также отменены, чтобы работать людям в безопасности.

В частности, изменения ввели в следующих сферах:

налоги для ФЛП;

кредитные каникулы;

отмена проверок бизнеса;

налоги на горючее;

благотворительность.

Подробнее об этих изменениях читайте в нашем материале.

Также мы писали, как украинцам будут возмещать потерю жилья во время войны, и кому разрешили брать кредиты без процентов.