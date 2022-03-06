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В яких супермаркетах можна зняти готівку на касі – список

Софія Зінов’єва
6 березня, 16:10
Розповідаємо, як і скільки готівки можна зняти у звичайних українських супермаркетах

Скільки готівки видають на касах супермаркетів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після запровадження країни воєнного стану готівка у деяких регіонах країни стала дефіцитом, оскільки банки не завжди мають можливість наповнювати банкомати.

"Сьогодні" розповідають, у яких супермаркетах та продуктових магазинах також можна зняти готівку.

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Для того, щоб зняти готівку в магазині, необхідно розплатитися за вибраний товар карткою, ввести пінкод та попросити касира зняти з неї потрібну суму.

Сума зняття обмежена та варіюється від 500 до 6000 грн.

Можливість отримати готівку на касі є у таких магазинах:

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  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн.);
  • "Сільпо" (до 6000 грн.);
  • "Фора" (до 6000 грн.);
  • FOZZY (до 6000 грн.);
  • VARUS (до 6000 грн.);
  • NOVUS (до 500 грн.);
  • ROSHEN (до 500 грн.);
  • Лоток (до 6000 грн)
  • Thrash! (До 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сім23" (до 2000 грн.);

Зняття грошей на "Новій пошті"

Отримати готівку можна і у відділенні "Нової пошти" . Для цього попросіть у оператора зняти готівку з вашої картки та пред'явіть документ, що підтверджує вашу особу.

Сплатіть суму, яку бажаєте зняти і касир видасть вам її готівкою.

Послуга не безкоштовна, її вартість складає 2% від суми і ще 20 грн додатково.

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"Сьогодні" також писали, чи можна не платити за кредитом під час війни та розповідали, які правила на зняття готівкової валюти встановив НБУ.