В каких супермаркетах можно снять наличку на кассе – список

Сколько налички выдают на кассах супермаркетов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После введения в стране военного положения наличка в некоторых регионах страны стала дефицитом, поскольку у банков не всегда есть возможность наполнять банкоматы.

"Сегодня" рассказывают, в каких супермаркетах и продуктовых магазинах также можно снять наличку.

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Для того, чтобы снять наличные деньги в магазине, необходимо расплатится за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму.

Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.

Возможность получить наличку на кассе есть в таких магазинах:

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"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (до 6000 грн)

Thrash! (до 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Сим23" (до 2000 грн);

Снятие денег на "Новой почте"

Получить наличку можно и в отделении "Новой почты". Для этого попросите у оператора снять наличные с вашей карты и предъявите документ, подтверждающий вашу личность.

Оплатите сумму, которую желаете снять и кассир выдаст вам ее наличными.

Услуга не бесплатная, ее стоимость составляет 2% от суммы и еще 20 грн дополнительно.

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"Сегодня" также писали, можно ли не платить по кредиту во время войны и рассказывали, какие правила на снятие наличной валюты установил НБУ.