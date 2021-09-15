У Європі стрімко зростають ціни на газ: до чого готуватися українцям

Європейське зростання цін на газ не стане проблемою для України

У Європі стрімко зростають ціни на газ, а це впливає на тарифи. Але в Україні для підприємств теплокомуненерго даються ліміти на газ, які розраховуються виходячи з середнього споживання за останні три роки.

Про це "Сьогодні" розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Якщо зима буде холодною, теплокомуненерго цей ліміт переберуть. Все, що вище за ліміт, буде продаватися за ринковою ціною НАК "Нафтогаз", і це може серйозно вдарити по доходах теплокомуненерго", – сказав він.

Експерт не виключив можливості підвищення тарифів на тепло в окремих регіонах, однак висловив впевненість, що обсяг власного українського газовидобутку і компенсація теплопостачальним підприємствам різниці в тарифах з держбюджету дозволить Україні без проблем увійти в осінньо-зимовий період.

"Я думаю, що в України проблем серйозних не буде, а для європейців, у яких немає газових родовищ і австрійські газові сховища є єдиним джерелом зимового забезпечення – це проблемне питання", – сказав він.

Що каже влада?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої пресконференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, в сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

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