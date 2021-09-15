Ціна на газ в Європі б'є рекорди – подолала черговий максимум

Ціна на газ в Європі 15 вересня досягла позначки в 900 доларів за тисячу кубометрів і побила черговий історичний рекорд.
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
Відзначимо, що ще кілька годин ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават на годину. Зараз же вона досягла нової позначки.
Чому зростає ціна
На думку експертів, на даному етапі на ціну на газ для Європи не впливають повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2". Зараз головною причиною називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.
За підрахунками експертів, до переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%.
Відзначимо, що минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.
Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.
Раніше ми повідомляли, що:
- ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом по "Північному потоку – 2".
- У Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".