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Ціна на газ в Європі б'є рекорди – подолала черговий максимум

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
15 вересня, 11:44
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Головною причиною зростання називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи
За цей ранок ціна на газ для Європи двічі побила рекорд
За цей ранок ціна на газ для Європи двічі побила рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна на газ в Європі 15 вересня досягла позначки в 900 доларів за тисячу кубометрів і побила черговий історичний рекорд.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Відзначимо, що ще кілька годин ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла майже 842,5 долара за тисячу кубометрів або 68,995 євро за мегават на годину. Зараз же вона досягла нової позначки.

/ Фото: скріншот

Чому зростає ціна

На думку експертів, на даному етапі на ціну на газ для Європи не впливають повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2". Зараз головною причиною називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

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За підрахунками експертів, до переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%.

Відзначимо, що минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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