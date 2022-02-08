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У "Дії" стартує нова послуга: як вона вплине на сферу нерухомості

Уляна Лебич
8 лютого, 13:35
Держава тепер не зможе ухвалювати рішення про видачу дозволів на будівництво

Отримати дозвіл тепер можна автоматично / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У "Дії" запустили послугу автоматичної видачі дозволу на будівництво.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на "Diia Summit".

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"Сьогодні при наявності відповідних документів, які завантажуються в систему, дозвіл буде видаватися в автоматичному режимі. Вже не людина приймає таке рішення — система сама його обробляє. Тобто держава не може приймати рішення про видачу дозволу. Це право належить замовнику або забудовнику, якщо у нього є відповідні документи", — повідомив Чернишов.

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