В "Дії" стартует новая услуга: как она повлияет на строительство

Получить разрешение теперь можно автоматически / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В "Дії" запустили услугу автоматической выдачи разрешения на стройку.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на "Diia Summit".

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Для этого требуются только соответствующие документы.

"Сегодня при наличии соответствующих документов, которые загружаются в систему, разрешение будет выдаваться в автоматическом режиме. То есть государство не сможет принимать решение: выдавать или не выдавать. Это право принадлежит заказчику или застройщику, если у него есть соответствующие документы", — сообщил Чернышов.

По его словам, уже не человек принимает такое решение, а система сама его прорабатывает. Это позволит снизить проявления коррупции, а точнее совсем свести их к нулю.

Нормы жилой площади на семью

Для комфортной и беспроблемной жизни одному украинцу требуется не менее 13,56 кв. м общей площади, из которых жилая – 9 кв. м. Это минимальные характеристики квартиры, пригодной для проживания одного человека, прописанные в Жилищном кодексе Украины.

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Для двух детей разного пола должны быть отдельные комнаты, площадь каждой – примерно 15 кв. м. Для детей одного пола возможно размещение в общей комнате, однако его размер должен быть не менее 20 кв. м.

Итак, если в вашей семье отец, мать и двое детей разного пола, вам нужны:

спальня для родителей (примерно 16-20 кв. м), чтобы была возможность вместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор и т. д;

для родителей (примерно 16-20 кв. м), чтобы была возможность вместить кровать на двоих, шкаф, комод, телевизор и т. д; комната для мальчика (примерно 15 кв. м). Напомним, по закону дети разного пола должны иметь отдельные комнаты;

(примерно 15 кв. м). Напомним, по закону дети разного пола должны иметь отдельные комнаты; комната для девочки (тоже 15 кв. м);

(тоже 15 кв. м); ванная комната (7-8 кв. м);

комната (7-8 кв. м); кухня (10-12 кв. м) или кухня-гостиная (примерно 25 кв. м);

(10-12 кв. м) или (примерно 25 кв. м); коридор , который может быть соединен с прихожей (10-12 кв. м);

, который может быть соединен с (10-12 кв. м); кладовка (до 5 кв. м). Небольшая комнатка, отведенная под кладовку, не является обязательным элементом, но тоже очень нужна.

В итоге это составляет по меньшей мере 78 кв. м. с тремя комнатами.

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Напомним, 8 февраля в 11 часов начался "Diia Summit", где презентовали новые полезные услуги в "Дії". В частности, президент Украины официально объявил о запуске "Дія.City", которая способна кардинально изменить ИТ-индустрию.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили условия купли-продажи жилья. Это касается как цен на жилье, так и налогообложения, и в общем — изменений предпочтений покупателей.