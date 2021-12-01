В "Дії" з'явилась ще одна послуга: для кого вона буде корисна

Нова послуга пригодиться забудовникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Забудовники тепер можуть на порталі "Дія" отримати документ про містобудівні умови та обмеження.

Про це повідомила пресслужба.

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Документ про містобудівні умови та обмеження потрібний для отримання дозволу на будівництво багатоквартирних будинків та більшості промислових об‘єктів. У ньому міститься інформація про відступи будинків від інших будівель та червоних ліній, можливу поверховість та щільність забудови..

Для того, щоб отримати послугу потрібно:

Перейти на diia.gov.ua та авторизуватись.

У розділі "‎Земля, будівництво, нерухомість"‎ обрати послугу "‎Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки".

Заповнити онлайн-заяву.

Додати скан-копію топографо-геодезичного плану. Проте, якщо право власносты на землю не внесено до Реєстру нерухомосты, то ще потрібен скан документ, що підтверджує таке право.

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Що ще доступно у "Дії"?

З 29 листопада можна отримати довідки про трудовий стаж – ОК-5 та ОК-7. Вони потрібні для оформлення на роботу, призначення пенсії або нарахувань за лікарняним.

Також, тепер там можна оформити пенсії та субсидії.

Раніше ми повідомляли, що в країні змінюється процедура реєстрації місця проживання – і тепер не потрібно йти до ЦНАПу по додатковий лист, а можна зробити все онлайн. Там відображатиметься ще один документ – посвідка про тимчасове/постійне проживання в Україні.