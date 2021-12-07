В "Дії" з'явилась ще одна довідка: кому вона знадобиться

Пенсіонери можуть отримати документ із ПФУ / Фото: Колаж: Сьогодні

На порталі "Дія" українці можуть отримати довідку про доходи пенсіонерів буквально за декілька хвилин.

Про це повідомляє пресслужба.

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"Тепер найпопулярніші пенсійні та соціальні послуги на порталі "Дія". Розкажіть про це батькам, бабусям, дідусям та старшим знайомим. Адже отримати довідку в онлайні безпечніше та зручніше, ніж стояти в чергах та ходити по кабінетах держустанов", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб отримати довідку потрібно:

авторизуватись на diia.gov.ua;

натиснути "Послуги" – "Пенсії, пільги та допомога" – "Довідка про доходи пенсіонера";

перевірити інформацію про себе, якщо потрібно — виправити її в профілі користувача. Та натиснути "Далі";

обрати період, за який потрібна довідка, та натисніть "Готово".

Пізніше, коли довідка сформується, на пошту надійде електронний лист-сповіщення. Її можна завантажити в особистому кабінеті, у розділі "Послуги" – "Отримані документи".

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Найпопулярніші функції

Керівник відділу розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів в інтерв'ю "КП в Україні", які три послуги найпопулярніші серед українців.

А саме:

генерація COVID-сертифікатів про вакцинацію чи одужання;

"є Малятко" -. дев'ять послуг, пов'язаних із народженням дитини, об'єднаних в одну форму;

відкриття бізнесу одразу у "Дії".

"Я зараз їжджу країною, зустрічаюся з місцевими командами цифровізації, дивлюся, як ці пункти працюють. За два тижні вже відвідав 16 міст із 25 запланованих. Загалом в Україні вже близько 900 таких точок, включаючи ЦНАПи та центри "Дія. Бізнес", – сказав Банік.

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Раніше ми повідомляли, що скоро у всій Україні запрацює найпопулярніша послуга — декларування місця проживання в "Дії".

Нагадаємо, що у державному мобільному додатку "Дія" тепер можна отримати довідку на нерухоме майно усього за кілька кліків.