"Дія" запускає нову послугу для українців — доступною вона буде не всім

Незабаром українці зможуть декларувати своє місце проживання онлайн

У "Дії" незабаром можна буде задекларувати житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Скоро у всій Україні запрацює найпопулярніша послуга — декларування місця проживання в "Дії".

Про це повідомили на офіційному сайті порталу.

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Поки зареєструватися можна лише на бета-тестування, для цього необхідно залишити свої дані, а саме: чи є ви власником житла, яке декларуєте, ваш ПІБ, вік, картка платників податків, телефон та електронну пошту.

Що потрібно для участі в тестуванні?

податковий номер заявника та власників/співвласників житла,

КЕП заявника та власників/співвласників житла,

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості,

заявник має бути старше 14 років.

Наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва, Херсона.

Ще деякі корисні послуги в "Дії"

У "Дії" з'явились ще кілька корисних послуг, які спростять життя українців. Одна з найпопулярніших — субсидії. Адже, близько 2,7 млн українців її отримують, а з бюджету на це виділили 104,1 млрд грн.

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Пенсії можна оформити за 15 хвилин. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку, яка одразу потрапляє у Пенсійний фонд.

Також, на порталі можна згенерувати дві найпопулярніші довідки ОК-5 та ОК-7. Це витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. Це документи про трудовий та страховий стаж українця. Їх можна буде сформувати за декілька хвилин та без зайвих паперів. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту.

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