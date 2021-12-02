Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Дія" запускає нову послугу для українців — доступною вона буде не всім

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 10:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незабаром українці зможуть декларувати своє місце проживання онлайн
У "Дії" незабаром можна буде задекларувати житло
У "Дії" незабаром можна буде задекларувати житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Скоро у всій Україні запрацює найпопулярніша послуга — декларування місця проживання в "Дії".

Про це повідомили на офіційному сайті порталу.

Реклама

Поки зареєструватися можна лише на бета-тестування, для цього необхідно залишити свої дані, а саме: чи є ви власником житла, яке декларуєте, ваш ПІБ, вік, картка платників податків, телефон та електронну пошту.

Що потрібно для участі в тестуванні?

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла,
  • КЕП заявника та власників/співвласників житла,
  • право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості,
  • заявник має бути старше 14 років.

Наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва, Херсона.

Ще деякі корисні послуги в "Дії"

У "Дії" з'явились ще кілька корисних послуг, які спростять життя українців. Одна з найпопулярніших — субсидії. Адже, близько 2,7 млн українців її отримують, а з бюджету на це виділили 104,1 млрд грн.

Реклама

Пенсії можна оформити за 15 хвилин. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку, яка одразу потрапляє у Пенсійний фонд.

Також, на порталі можна згенерувати дві найпопулярніші довідки ОК-5 та ОК-7. Це витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. Це документи про трудовий та страховий стаж українця. Їх можна буде сформувати за декілька хвилин та без зайвих паперів. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту.

Раніше "Сьогодні" розповідали, хто може залишитися без тисячі гривень за вакцинацію.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти