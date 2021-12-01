В "Дії" появилась еще одна услуга: для кого она будет полезна

Застройщики теперь могут на портале "Дія" получить документ о градостроительных условиях и ограничениях.
Об этом сообщила пресс-служба.
Документ о градостроительных условиях и ограничениях необходим для получения разрешения на строительство многоквартирных домов и большинства промышленных объектов. В нем содержится информация об отступах домов от других зданий и красных линий, возможной этажности и плотности застройки.
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Для того чтобы получить услугу нужно:
- Перейти к diia.gov.ua и авторизироваться.
- В разделе "Земля, строительство, недвижимость" выбрать услугу "Заявление на предоставление градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка".
- Заполнить онлайн-заявление.
- Добавить скан-копию топографо-геодезического плана. Однако, если право собственности на землю не внесено в Реестр недвижимости, то еще нужен скан документ, подтверждающий такое право.
Что еще доступно в "Дії"?
С 29 ноября можно получить справки о трудовом стаже – ОК-5 и ОК-7. Они необходимы для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.
Также, теперь там можно оформить пенсии и субсидии.
Ранее мы сообщали, что в стране меняется процедура регистрации места жительства – и теперь не нужно идти в ЦНАП за дополнительным письмом, а можно сделать все онлайн. Там будет отображаться еще один документ – вид о временном/постоянном проживании в Украине.