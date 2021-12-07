В "Дії" появилась еще одна справка: кому она понадобится

Пенсионеры могут получить документ из ПФУ / Фото: Коллаж: Сегодня

На портале "Дія" украинцы могут получить справку о доходах пенсионеров буквально за несколько минут.

Об этом сообщает пресс-служба.

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"Теперь самые популярные пенсионные и социальные услуги на портале "Дія". Расскажите об этом родителям, бабушкам, дедушкам и старшим знакомым. Ведь получить справку в онлайне безопаснее и удобнее, чем стоять в очередях и ходить по кабинетам госучреждений", – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить справку нужно:

авторизоваться на diia.gov.ua;

нажать "Услуги" – "Пенсии, льготы и пособие" – "Справка о доходах пенсионера";

проверить информацию о себе, если нужно исправить ее в профиле пользователя. И нажать "Далее";

выбрать период, за который требуется справка, и нажать "Готово".

Позднее, когда справка сформируется, на почту поступит электронное письмо-уведомление. Ее можно скачать в личном кабинете, в разделе "Услуги" – "Полученные документы".

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Самые популярные функции

Руководитель отдела развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал в интервью "КП в Украине", какие три услуги самые популярные среди украинцев.

А именно:

генерация COVID-сертификатов о вакцинации или выздоровлении;

"є Малятко" -. девять услуг, связанных с рождением ребенка, объединенных в одну форму;

открытие бизнеса сразу в "Дії".

"Я сейчас езжу по стране, встречаюсь с местными командами цифровизации, смотрю, как эти пункты работают. Через две недели уже посетил 16 городов из 25 запланированных. Всего в Украине уже около 900 таких точек, включая ЦНАПы и центры "Дія. Бізнес", – сказал Баник.

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Ранее мы сообщали, что скоро по всей Украине заработает самая популярная услуга – декларирование места жительства в "Дії".

Напомним, что в государственном мобильном приложении "Дія" теперь можно получить справку на недвижимое имущество всего за несколько кликов.