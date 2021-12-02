Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Дія" запускает новую услугу для украинцев — доступной она будет не всем

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 10:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В скором времени украинцы смогут декларировать свое место жительства онлайн
В "Дії" вскоре можно будет задекларировать жилье
В "Дії" вскоре можно будет задекларировать жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Скоро по всей Украине заработает самая популярная услуга — декларирование места жительства в "Дії" .

Об этом сообщили на официальном сайте портала.

Реклама

Пока зарегистрироваться можно только на бета-тестирование, для этого необходимо оставить свои данные, а именно: являетесь ли вы собственником декларируемого жилья, ваш ФИО, возраст, карта налогоплательщиков, телефон и электронную почту.

Что нужно для участия в тестировании?

  • налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья,
  • КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья,
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости,
  • заявитель должен быть старше 14 лет.

В настоящее время услуга недоступна жителям Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева, Херсона.

Еще некоторые полезные услуги в "Дії"

В "Дії" появились еще пара полезных услуг, которые упростят жизнь украинцев. Одна из самых популярных — субсидии. Ведь около 2,7 млн украинцев ее получают, а из бюджета на это выделили 104,1 млрд. грн.

Реклама

Пенсии можно оформить через 15 минут. Нужно заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку, которая сразу попадает в Пенсионный фонд.

Также, на портале можно сгенерировать две самые популярные справки ОК-5 и ОК-7. Их можно будет сформировать через несколько минут и без лишних бумаг. Необходимая справка поступит на вашу электронную почту.

Ранее "Сегодня" рассказывали, кто может остаться без тысячи гривен за вакцинацию .

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять