"Дія" запускает новую услугу для украинцев — доступной она будет не всем

В скором времени украинцы смогут декларировать свое место жительства онлайн

В "Дії" вскоре можно будет задекларировать жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Скоро по всей Украине заработает самая популярная услуга — декларирование места жительства в "Дії" .

Об этом сообщили на официальном сайте портала.

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Пока зарегистрироваться можно только на бета-тестирование, для этого необходимо оставить свои данные, а именно: являетесь ли вы собственником декларируемого жилья, ваш ФИО, возраст, карта налогоплательщиков, телефон и электронную почту.

Что нужно для участия в тестировании?

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья,

КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья,

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости,

заявитель должен быть старше 14 лет.

В настоящее время услуга недоступна жителям Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева, Херсона.

Еще некоторые полезные услуги в "Дії"

В "Дії" появились еще пара полезных услуг, которые упростят жизнь украинцев. Одна из самых популярных — субсидии. Ведь около 2,7 млн украинцев ее получают, а из бюджета на это выделили 104,1 млрд. грн.

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Пенсии можно оформить через 15 минут. Нужно заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку, которая сразу попадает в Пенсионный фонд.

Также, на портале можно сгенерировать две самые популярные справки ОК-5 и ОК-7. Их можно будет сформировать через несколько минут и без лишних бумаг. Необходимая справка поступит на вашу электронную почту.

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