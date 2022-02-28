В біді не залишимось! Як зняти гроші, якщо поруч немає банкомата

Як зняти гроші без банкоматів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В українців, що володіють картками ПриватБанку, є можливість скористатися послугою "Гроші на касі", що дозволяє зняти гроші на касах супермаркетів "Сільпо", "Фора", Varus та інших роздрібних мережах.

Про це повідомляють у пресслужбі ПриватБанку.

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Як отримати готівку:

Вибираєте всі потрібні товари в торговельній точці. Розраховуєтеся карткою Visa або Mastercard. Повідомляєте касирові, що хочете зняти готівку. Підтверджуєте операцію за допомогою ПІН-коду картки. Одержуєте необхідну суму.

Раніше ліміт на зняття готвки становив 500 грн, проте нещодавно мережа "Сільпо" повідомила, що збільшує видачу готівки на касі до 6 тисяч гривень.

"Видаємо готівку майже в усіх магазинах, що працюють", — повідомили в "Сільпо".

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Допомога армії через додаток "Сільпо"

Всі бали, накопичені на картках лояльності мережі, ви можете віддати на благодійність. "Сільпо" конвертує їх у гроші та передасть фондові "Повернись живим".

"Фонд "Повернись живим" поруч з українськими військовими. Вони постачають та лагодять техніку, навчають військових та офіцерів, допомагають змінювати Збройні сили і розказують про війну з перших вуст. Сьомий рік фонд забезпечує українську армію найголовнішим – тактичною перевагою", — розповідають в компанії.

Нагадаємо, що росіяни по всій країні вишиковуються в черги до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту. Адже на тлі повномасштабної війни України і Росії та нових санкцій проти Кремля рубль вже зазнав різкого обвалу.

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Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.