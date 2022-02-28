В беде не останемся! Как снять деньги, если рядом нет банкомата

Как снять деньги без банкоматов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
У украинцев, владеющих картами ПриватБанка есть возможность воспользоваться услугой "Деньги на кассе", позволяющей снять деньги на кассах супермаркетов Сильпо, Фора, Varus и других розничных сетях.
Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.
Как получить наличные деньги:
- Выбираете все необходимые товары в торговой точке.
- Рассчитываетесь картой Visa или Mastercard.
- Сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги.
- Подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты.
- Получаете необходимую сумму.
Ранее лимит на снятие наличности составлял 500 грн, однако недавно сеть "Сильпо" сообщила, что увеличивает выдачу наличных денег на кассе до 6 тысяч гривен.
"Выдаем наличные почти во всех работающих магазинах", – сообщили в Сильпо.
Помощь армии через приложение "Сильпо"
Все баллы, накопленные на картах лояльности сети, вы можете отдать на благотворительность. Сильпо конвертирует их в деньги и передаст фонду "Повернись живим".
"Фонд "Повернись живим" рядом с украинскими военными. Они снабжают и чинят технику, учат военных и офицеров, помогают менять Вооруженные Силы и рассказывают о войне с первых уст. Седьмой год фонд обеспечивает украинскую армию самым главным — тактическим преимуществом", — рассказывают в компании.
Напомним, что россияне по всей стране выстраиваются в очереди в банкоматы, чтобы снять иностранную валюту. Ведь на фоне полномасштабной войны Украины и России и новых санкций против Кремля рубль уже подвергся резкому обвалу.
Ранее мы писали, что после преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями.