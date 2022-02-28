В беде не останемся! Как снять деньги, если рядом нет банкомата

Как снять деньги без банкоматов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У украинцев, владеющих картами ПриватБанка есть возможность воспользоваться услугой "Деньги на кассе", позволяющей снять деньги на кассах супермаркетов Сильпо, Фора, Varus и других розничных сетях.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

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Как получить наличные деньги:

Выбираете все необходимые товары в торговой точке. Рассчитываетесь картой Visa или Mastercard. Сообщаете кассиру, что хотите снять наличные деньги. Подтверждаете операцию с помощью ПИН-кода карты. Получаете необходимую сумму.

Ранее лимит на снятие наличности составлял 500 грн, однако недавно сеть "Сильпо" сообщила, что увеличивает выдачу наличных денег на кассе до 6 тысяч гривен.

"Выдаем наличные почти во всех работающих магазинах", – сообщили в Сильпо.

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Помощь армии через приложение "Сильпо"

Все баллы, накопленные на картах лояльности сети, вы можете отдать на благотворительность. Сильпо конвертирует их в деньги и передаст фонду "Повернись живим".

"Фонд "Повернись живим" рядом с украинскими военными. Они снабжают и чинят технику, учат военных и офицеров, помогают менять Вооруженные Силы и рассказывают о войне с первых уст. Седьмой год фонд обеспечивает украинскую армию самым главным — тактическим преимуществом", — рассказывают в компании.

Напомним, что россияне по всей стране выстраиваются в очереди в банкоматы, чтобы снять иностранную валюту. Ведь на фоне полномасштабной войны Украины и России и новых санкций против Кремля рубль уже подвергся резкому обвалу.

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Ранее мы писали, что после преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями.