Вже вирішено – Україна отримає від МВФ "антикризові" 2,7 млрд доларів

МВФ допоможе долати наслідки коронакризи, заявила Кристаліна Георгієва / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділив на відновлення глобальної економіки 456 млрд SDR – 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.

Таке рішення ухвалила Рада керівників МВФ, повідомляється на сайті Фонду.

SDR розподілять між 190 членами МВФ пропорційно їхнім квотам у Фонді. Оскільки Україна має квоту в 0,42%, допомога нашій країні становить до близько 2,73 млрд доларів.

"Це історичне рішення – найбільший розподіл SDR в історії МВФ, стимуляція світової економіки під час безпрецедентної кризи... Воно особливо допоможе найбільш уразливим країнам, які намагаються впоратися з наслідками кризи COVID-19", – заявила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва.

Як виділять гроші

Розподіл SDR почнеться з 23 серпня 2021 року.

Кошти спрямують безпосередньо до валютних резервів країн.

Країни, що розвиваються і держави з низькими доходами при цьому отримають близько половини від загальної суми (275 млрд доларів).

Багаті країни зможуть поділитися допомогою МВФ з більш бідними партнерами.

Останній раз МВФ проводив асигнування SDR заради глобальної допомоги аж у 2009 році – для боротьби з наслідками світової фінансової кризи.

Як розповіли "Сьогодні" експерти, 2,7 млрд доларів від МВФ допоможуть Україні впоратися з піковими виплатами за зовнішнім боргом, які заплановані на вересень.

Після надходження грошей від МВФ міжнародні резерви України можуть навіть перевищити 30 млрд доларів, чого не траплялося майже 10 років.

При цьому Україна все ще не може отримати транш Фонду за кредитною програмою stand-by. Перший і поки єдиний транш за цією програмою Україна отримала в червні 2020 роки (2,1 млрд доларів). Перегляд програми проходив в початку 2021 року, але місія МВФ поїхала з Києва, не прийнявши рішення. Наступну місію МВФ чекають в Києві у вересні-2021.

Багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.

Нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Його прийняття є однією з умов отримання траншу МВФ: