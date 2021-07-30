Вже не на "дні". Долар і євро в Україні повернулися до зростання – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 30 липня

Долар і євро знову дорожчають / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 30 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,89 грн;

1 євро – 31,92 грн;

1 злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар зріс на три копійки. Це перше підвищення курсу з 21 липня. Проте за тиждень – з 23 по 30 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 30 копійок. Долар перейшов до зростання після досягнення річних мінімумів, експерти вже попередили, що над гривнею нависла загроза. Вже найближчим часом курс може повернутися до рівня в 27 грн/дол.

Курс євро 30 липня підвищився відразу на 22 копійки після на падіння на вісім копійок днем раніше.

Вартість 10 російських рублів зросла на дві копійки. А польський злотий подорожчав на сім копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. Так як в четвер, 29 липня, долар не міжбанку падав в ціні , Ймовірно, ще не час чекати обіцяної девальвації гривні:

Долар подешевшав на шість копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,86/26,88 грн (купівля/продаж).

Зате євровалюта зросла на 19 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,92/31,94 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.