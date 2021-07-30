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Уже не на "дне". Доллар и евро в Украине вернулись к росту – курс валют НБУ

30 июля, 08:23

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 июля

Доллар и евро снова дорожают / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 30 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,89 грн;
1 евро – 31,92 грн;
1 злотый – 6,97 грн;
10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на три копейки. Это первое повышение курса с 21 июля. Тем не менее за неделю – с 23 по 30 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 30 копеек. Доллар перешел к росту после достижения годовых минимумов, эксперты уже предупредили, что над гривней нависла угроза. Уже в ближайшее время курс может вернуться к уровню в 27 грн/долл.

Курс евро 30 июля повысился сразу на 22 копейки после на падения на восемь копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей выросла на две копейки. А польский злотый подорожал на семь копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Так как в четверг, 29 июля, доллар не межбанке падал в цене, вероятно, еще не время ждать обещанной девальвации гривни:

Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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