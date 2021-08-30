Хитрість Німеччини для "Північного потоку – 2" і падіння біткоіна – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Німеччина знайшла спосіб обійти правила ЄС в питанні з "Північним потоком - 2". Колаж: "Сьогодні"

Німеччина запропонувала Росії продати "Північний потік – 2", "Укрзаліниця" запустить 9 модернізованих вагонів-трансформерів вже у вересні, біткоін впав в ціні і потягнув за собою інші криптовалюти, вартість пшениці різко зросла після сильного падіння, в світі розгорнулася війна за металобрухт.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини понеділка, 30 серпня.

Німеччина знайшла спосіб обійти правила ЄС з "Північним потоком – 2"

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС. Про це з посиланням на німецьких чиновників пише Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Вони вважають, що "газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору". Згідно з нормами, "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

У Німеччині знайшли спосіб "Північному потоку – 2" обійти правила ЄС. Колаж: "Сьогодні"

УЗ запустить нову партію вагонів-трансформерів

У вересні 2021 року АТ "Укрзалізниця" випустить на маршрути 9 модернізованих купейних вагонів-трансформерів. Про це повідомляє прес-служба компанії. У планах УЗ – до кінця 2021 року провести капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів.

"Укрзалізниця" проводить такі роботи власними силами. Згідно з інформацією, після модернізації компанія отримує фактично нові вагони, а їх вартість нижче, ніж нових, на 30%.

Укрзалізниця презентувала вагони після капітального ремонту. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Біткоїн впав в ціні

Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоіна – в понеділок, 30 серпня, впав в ціні. Згідно курсу на Мінфіні, за останній день він подешевшав на 554,34 доларів (-1,14%). До 9:00 за київським часом біткоін торгувався на рівні 47 907 доларів.

Ціна інших криптовалют також знизилася: Ethereum – 3168 доларів (-0.77%), Litecoin – 172,19 доларів (-3.03%), NEO – 53,11 доларів (-2.07%). Однак прогнози аналітиків досить оптимістичні. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоіна є потенціал досягти 100 тисяч доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

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Биткоїн впав у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Ціни на пшеницю злетіли після падіння

За минулі вихідні (28 та 29 серпня) вартість пшениці зросла на 100 гривень: в середньому з 7227 гривень за тонну (27 серпня) до 7327 гривень за тонну (30 серпня). Такі дані розміщені на сайті Tripoli.

Примітно, що 23 серпня ціна трималася на рівні 7291 гривень за тонну, однак до кінця тижня, 27 серпня, впала до 7227 гривень. І з початком тижня – новий стрибок.

У 2021 році врожай вже перевищив показники 2020-го / Фото: Pixabay

У світі розгорнулася війна за металобрухт

Країни почали боротьбу за металобрухт, і Україна повинна ввести заборону на його експорт, щоб зберегти свою металургійну галузь. Про це заявив головний аналітик CMK Center Андрій Тарасенко, повідомляє "Obozrevatel".

За його словами, на світовому ринку різко зросли ціни, тому що такі країни як Китай або Індія почали реалізовувати політику стимулювання імпорту брухту, так як це сировина, яка дозволяє знизити викиди металургії.

В результаті зростання цін на лом його експорт з України різко виріс – за підсумками червня вивезли 85 тис. тонн, липня – 104 тис. тонн, що є рекордним за останні роки. І якщо зараз не вживати заходів, на думку експерта, експорт брухту може перевищити мільйон тонн.