"Укрзалізницю" знову звинуватили в обмані – як не заплутатися у квитках

"Укрзалізниця" заплуталася у схемах власних вагонів / Фото: Колаж: Сьогодні

На офіційному сайті та в інших онлайн-сервісах "Укрзалізниці" опубліковано неправильні схеми вагонів, які не відповідають реальному розміщенню місць у потягах.

Про це українець написав пост на сторінці у Facebook.

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За словами пасажира, у всіх вагонах другого класу крісла розміщені по три з одного боку та по два з іншого, тоді як на схемах зображено лише по два місця з кожного боку.

У схемах вагонів першого класу також допущено помилку – на ній зображено розташування по три крісла з одного боку, а з іншого по два сидіння та одиночні крісла, яких взагалі немає.

"Неправильна схема вагону першого класу збиває з пантелику покупців, бо якось дивно бачити по три крісла, в один ряд, у вагоні високого класу. Не виключено, що ця маркетингова прогалина впливає на поганий продаж квитків", – пише користувач.

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Що відповіли в "Укрзалізниці"?

Представник перевізника відреагував на скаргу в коментарях і заявив, що нинішня система букінгу квитків не дає змоги завантажити нову схему під нові потяги.

За словами співробітника, в новій системі та мобільному додатку помилку буде виправлено.

"Тут постами з цього приводу кожного тижня систему нову не побудуєш. Хочете допомогти – направляйте знайомих ІТ спеців до нас на роботу, черга стоїть лише коментувати в фб – працювати не дуже", – написав представник "Укрзалізниці".

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"Укрзалізниця" запровадила плату за безкоштовну послугу

Відтепер роздрукувати електронні квитки можна лише за 12 гривень. Про це повідомив журналіст Олександр Рудоманов і додав, що раніше послуга була безкоштовною.

Йдеться саме про обмін електронного квитка на паперовий в касах вокзалів, сама послуга коштує 10 грн, але до неї додається НДС у розмірі 2 грн.

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" оновила харчування в потягах та розповідали, де вигідніше купувати квитки.