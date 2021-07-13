"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд "Інтерсіті": маршрут і розклад

В Генічеськ курсуватиме ще один потяг "Інтерсіті". Колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Інтерсіті", який слідуватиме з Харківа до Генічеська щодня з 17 липня.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.
Так, з Харкова поїзд вирушатиме о 6:29 і прибуватиме в Генічеськ о 13:26. З Генічеська поїзд відправлятиметься о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21:34.
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Також поїзд зупинятиметься на таких станціях:
- Лозова;
- Павлоград;
- Синельникове;
- Запоріжжя;
- Мелітополь;
- Новоолексіївка.
Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.
Також "Укрзалізниця" відновила повідомлення Черкаси – Львів. Більше про новий маршрут дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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