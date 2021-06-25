"Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером. Як це зробити

У компанії пояснили, якою має бути оптимальна температура повітря в поїзді, і що робити, якщо кондиціонер не працює

Пасажири "Укрзалізниці" (УЗ) отримали можливість вибрати вагон з кондиціонером при покупці квитка на поїзд. Зробити це можна в системі booking.uz.gov.ua. Також можна уточнити наявність кондиціонера, купуючи квиток в касі.

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"Купуючи квитки на поїзд, клієнти "Укрзалізниці" можуть перевірити наявність кондиціонера в вагоні... У системі booking.uz.gov.ua ваони без кондиціювання мають відповідну позначку на сторінці вибору місця, поруч з типом вагона", – повідомила пресслужба УЗ.

Майже половина вагонів УЗ обладнана системами кондиціонування, в тому числі вони встановлені у всіх поїздах "Інтерсіті+". Крім того, такі системи встановлюються в усіх нових вагонах, які купує УЗ, а також тих, що пройшли модернізацію.

Якою має бути температура повітря в вагоні

У вагоні з кондиціонером температура повинна бути від +22 до + 26°C.

"На початку подорожі вона може бути більше, адже кондиціонування включається після відправлення поїзда, і потрібен час, близько 20 хвилин, на охолодження повітря в вагоні", – уточнили в УЗ.

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У вагонах, які не обладнані кондиціонерами, повинні відкриватися вікна (крім аварійних виходів та найстаріших вагонів з дерев'яними вікнами).

Якщо під час поїздки виникли проблеми або в вагоні підвищена температура, пасажири можуть звертатися до провідника або начальника поїзда.

Нагадаємо, з 24 червня "Укрзалізниця" запустила новий поїзд, який з'єднав Авдіївку та Дніпро.