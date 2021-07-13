"Укрзализныця" запускает еще один поезд "Интерсити": маршрут и расписание

Уже с 17 июля появится еще один поезд, который будет курсировать ежедневно с 17 июля

В Геническ будет курсировать еще один поезд "Интерсити". Коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити", который будет следовать из Харьков в Геническ ежедневно с 17 июля.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Так, из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Из Геническа поезд будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

Читайте также:"Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером. Как это сделать

Реклама

Также поезд будет останавливаться на таких станциях:

Лозовая;

Павлоград;

Синельниково;

Запорожье;

Мелитополь;

Новоалексеевка.

Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

Также "Укрзализныця" возобновила сообщение Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":