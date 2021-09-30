"Укрзалізниця" відновлює рейси в Польщу: дата і напрямки

Польща з 1 жовтня знімає заборону на залізничне сполучення з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Про це пише прес-служба "Укрзалізниці",

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До початку пандемії COVID-19 з України в Польщу їздили п'ять поїздів: два швидкісні потяги Київ-Перемишль, Одеса-Перемишль, Київ-Варшава, Львів-Вроцлав і безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.

Відновлення залізничного сполучення планувалося на початок червня 2021 року, але кілька разів переносилося на пізніші дати. Зараз Польща зберегла заборону тільки на залізничне сполучення з Білоруссю.

"Укрзалізниця" запустила контейнерний поїзд в Китай

Поїзд відправився з контейнерного терміналу "ЦТС" "Ліски" "Укрзалізниці", що в Києві.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україні важливо інтегруватися в світову систему мультимодальних перевезень (коли один товар перевозиться різними типами транспорту). В ЄС частка контейнерних перевезень – близько 45%, а в Україні – лише 2,5%.

Між Україною та Китаєм вже давно велися переговори про розвиток експортного потенціалу.

"Укрзалізниця" показала нові вагони

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Пасажирам обіцяють:

пеленальні столики;

блокування дверей купе з сигналізацією;

чотири розетки;

вісім портів USB в кожному купе.

Також "Укрзалізниця" представила вагон-трансформер. Він обладнаний системою кондиціонування повітря з роздільним регулюванням температури по кожному купе, а також:

системою пожежної сигналізації та пожежогасіння;

системою відеоспостереження;

вакуумними туалетами.

До кінця року планується випустити ще 43 таких вагони після капітального ремонту. Надалі щороку будуть модернізувати 100 таких вагонів.

В рамках презентації були представлені й інші модернізації рухомого складу:

електропоїзд FLIRT Ukraine виробництва компанії Stadler (Швейцарія);

дизельний потяг ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ, Україна);

концепт оновленого плацкартного вагона від "Укрзалізниці" у співпраці з НВП "Рост".

Нагадаємо, на Київській дитячій залізниці почав курсувати рarty-вагон для активного дитячого відпочинку. Раніше, до Дня Незалежності України, УЗ запустила потяг ГогольTRAIN.