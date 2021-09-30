"Укрзализныця" возобновляет рейсы в Польшу: дата и направления

Польша с 1 октября снимает запрет на железнодорожное сообщение с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци",

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К началу пандемии COVID-19 из Украины в Польшу ездили пять поездов: два скоростных поезда Киев-Перемышль, Одесса-Перемышль, Киев-Варшава, Львов-Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев-Вроцлав.

Восстановление железнодорожного сообщения планировалось на начало июня 2021 года, но несколько раз переносилось на более поздние даты. Сейчас Польша сохранила запрет только на железнодорожное сообщение с Беларусью.

"Укрзализныця" запустила контейнерный поезд в Китай

Поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, Украине важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок (когда один товар перевозится разными типами транспорта). В ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%, а в Украине — только 2,5%.

Между Украиной и Китаем уже давно велись переговоры о развитии экспортного потенциала.

"Укрзализныця" показала новые вагоны

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Пассажирам обещают:

пеленальные столики;

блокировку дверей купе с сигнализацией;

четыре розетки;

восемь портов USB в каждом купе.

Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Он оборудован системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:

системой пожарной сигнализации и пожаротушения;

системой видеонаблюдения;

вакуумными туалетами.

До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать 100 таких вагонов.

В рамках презентации были представлены и другие модернизации подвижного состава:

электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);

дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);

концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty-вагон для активного детского отдыха. Ранее, к Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.