С барной стойкой и аниматорами: "Укрзализныця" запустила первый вагон для вечеринок

На Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха.
Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в таком веселом вагоне будут проводиться вечеринки.
Курсировать он будет каждую субботу и каждое воскресенье и в праздничные дни из 10:30 до 18:50. Отправляться будет со станции Киев-Пассажирский детский.
Сколько стоит поездка и что есть в рarty вагоне
Стоимость поездки составляет:
- для детей от 2 до 14 лет – 100 грн;
- для взрослых – 150 грн.
Специальный вагон для вечеринок можно будет даже арендовать.
В обновленном салоне есть:
- удобные столики;
- два плазменных экрана;
- радиомикрофоны;
- барная стойка.
ГогольTRAIN ко Дню Независимости
Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" запускает поезд ГогольTRAIN, в котором состоится круизный мобильный форум молодежи.
Даты и направления:
- Одесский международный кинофестиваль. 13 августа – Киев – Одесса, 21 августа – Одесса – Киев;
- Respublica Fest. 27 августа – Киев – Каменец-Подольский, 29 августа – Каменец-Подольский – Киев;
- Dream ГогольFest. 3 сентября – Киев – Херсон, 5 сентября – Херсон – Киев;
- Parade Fest. 10 сентября – Киев – Харьков, 12 сентября – Харьков – Киев;
- Book Forum. 17 сентября – Киев – Львов, 20 сентября – Львов – Киев;
- DniPRO ГогольFest. 1 октября – Киев – Днепр, 3 октября – Днепр – Киев.
Также недавно мы писали о том, что компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса № 807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.
Напомним, в Сети появился видеообзор поезда № 287 Киев – Одесса, который пустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны – хорошая альтернатива.