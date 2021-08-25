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С барной стойкой и аниматорами: "Укрзализныця" запустила первый вагон для вечеринок

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
25 августа, 09:00
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Во время рейса пассажиров party вагона будут развлекать аниматоры и "стеклянный" человек
"Укрзализныця" запустила специальный рarty вагон. Коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" запустила специальный рarty вагон. Коллаж: "Сегодня"

На Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха.

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Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в таком веселом вагоне будут проводиться вечеринки.

Курсировать он будет каждую субботу и каждое воскресенье и в праздничные дни из 10:30 до 18:50. Отправляться будет со станции Киев-Пассажирский детский.

Сколько стоит поездка и что есть в рarty вагоне

Стоимость поездки составляет:

  • для детей от 2 до 14 лет – 100 грн;
  • для взрослых – 150 грн.

Специальный вагон для вечеринок можно будет даже арендовать.

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В обновленном салоне есть:

  • удобные столики;
  • два плазменных экрана;
  • радиомикрофоны;
  • барная стойка.

ГогольTRAIN ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" запускает поезд ГогольTRAIN, в котором состоится круизный мобильный форум молодежи.

Даты и направления:

  • Одесский международный кинофестиваль. 13 августа – Киев – Одесса, 21 августа – Одесса – Киев;
  • Respublica Fest. 27 августа – Киев – Каменец-Подольский, 29 августа – Каменец-Подольский – Киев;
  • Dream ГогольFest. 3 сентября – Киев – Херсон, 5 сентября – Херсон – Киев;
  • Parade Fest. 10 сентября – Киев – Харьков, 12 сентября – Харьков – Киев;
  • Book Forum. 17 сентября – Киев – Львов, 20 сентября – Львов – Киев;
  • DniPRO ГогольFest. 1 октября – Киев – Днепр, 3 октября – Днепр – Киев.

Также недавно мы писали о том, что компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса № 807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.

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Напомним, в Сети появился видеообзор поезда № 287 Киев – Одесса, который пустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны – хорошая альтернатива.

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