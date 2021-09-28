Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Первый в истории Украины: "Укрзализныця" запустила контейнерный поезд в Китай

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 18:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд преодолеет почти 10 000 километров по территории 4-х стран
Из Украины в Китай отправился контейнерный поезд
Из Украины в Китай отправился контейнерный поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Украины в Китай отправился первый грузовой контейнерный поезд. На станцию назначения поезд должен прибыть через 18 дней.

Как пишет пресс-служба "Укрзализныци", поезд Украина – Китай является частью международного грузового железнодорожного сообщения Китай – Европа.

Реклама

Поезд отправился с контейнерного терминала "ЦТС "Лиски" "Укрзализныци", что в Киеве. В составе поезда 43 40-футовые контейнеры с пиломатериалами.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, Украине важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок (при котором один товар перевозится разными типами транспорта). В ЕС доля контейнерных перевозок — около 45%, а в Украине только 2,5%.

"Украина не может игнорировать спрос и потенциал мультимодальных перевозок, в частности с азиатскими странами — поэтому обновление и развитие инфраструктуры для формата "море-железная дорога" будет одной из основных задач "Большого строительства" в ближайшие годы", — отметил Александр Кубраков.

Реклама

Между Украиной и Китаем уже давно продолжались переговоры по развитию экспортного потенциала.

"Укрзализныця" показала новые вагоны

Пассажирам обещают:

  • пеленальные столики;
  • блокировку дверей купе с сигнализацией;
  • четыре розетки;
  • восемь портов USB в каждом купе.

Также "Укрзализныця" представила вагон-трансформер. Вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также:

  • системой пожарной сигнализации и пожаротушения;
  • системой видеонаблюдения;
  • вакуумными туалетами.
Реклама

До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать по 100 таких вагонов.

В рамках презентации были также представлены и другие модернизации подвижного состава:

  • электропоезд FLIRT Ukraine производства компании Stadler (Швейцария);
  • дизельный поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, Украина);
  • концепт обновленного плацкартного вагона от "Укрзализныци" в сотрудничестве с НПП "Рост".

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Евро (€)

31.18

Российский рубль (₽)

0.37

Угроза мирового кризиса
Как Evergrande оказалась на грани краха

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Как хранить сбережения в Украине?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять