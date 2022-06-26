"Укрзалізниця" скасовує деякі поїзди — що сталося
26 червня, 17:04
26 та 27 червня не курсуватиме кілька потягів
Скасовують рейси з технічних причин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі приміські потяги. Як стверджують в компанії, це повʼязано з технічними причинами.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Зокрема, 26 червня не курсуватиме поїзд 6074 Шевченка – Гребінка, 6069 Гребінка – Шевченка.
Серед інших змін цього дня:
- потяг 6063 Гребінка – Шевченка прямуватиме до Золотоноші;
- потяг 6070 Шевченка – Гребинка вирушає із Золотоноші.
27 червня скасовуються такі рейси:
- 6064, 6070, 6074 Шевченка – Гребінка;
- 6074, 6061, 6063, 6069 Гребінка – Шевченка.