"Укрзалізниця" скасовує деякі поїзди — що сталося

Скасовують рейси з технічних причин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" тимчасово скасувала деякі приміські потяги. Як стверджують в компанії, це повʼязано з технічними причинами.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, 26 червня не курсуватиме поїзд 6074 Шевченка – Гребінка, 6069 Гребінка – Шевченка.

Серед інших змін цього дня:

27 червня скасовуються такі рейси:

Попередній продаж квитків

12 травня "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на поїзди. Можна придбати проїзний документ заздалегідь на 20 днів.

Попередня купівля квитків доступна на рейси з різних населених пунктів. Найбільше поїздів – з Києва та в Київ, а також:

з Дніпра;

Івано-Франківська;

Львова;

Ковеля;

Сум;

Кропивницького;

Кременчука.

Квитки вже можна замовити на офіційному сайті перевізника.

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Раніше "Сьогодні" писали, що на початку травня Росія завдала ракетних ударів по шести залізничних станціях у центрі й на заході України.

Також ми писали, про які зміни "Укрзалізниця" попередила українців у Польщі.