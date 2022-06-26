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"Укрзализныця" отменяет некоторые поезда — что случилось

Ульяна Лебич
26 июня, 17:04
26 и 27 июня не будет курсировать ряд поездов

Отменяют рейсы по техническим причинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда. Как утверждают в компании, это связано с техническими причинами.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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Так, 26 июня не будет курсировать поезд 6074 Шевченко – Гребинка, 6069 Гребинка – Шевченко.

Среди других изменений в этот день:

  • поезд 6063 Гребинка – Шевченко будет отправляться в Золотоношу;
  • поезд 6070 Шевченко – Гребинка отправляется из Золотоноши.

27 июня отменяются следующие рейсы:

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  • 6064, 6070, 6074 Шевченко – Гребинка;
  • 6074, 6061, 6063, 6069 Гребинка – Шевченко.