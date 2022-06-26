"Укрзализныця" отменяет некоторые поезда — что случилось

Отменяют рейсы по техническим причинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" временно отменила некоторые пригородные поезда. Как утверждают в компании, это связано с техническими причинами.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Так, 26 июня не будет курсировать поезд 6074 Шевченко – Гребинка, 6069 Гребинка – Шевченко.

Среди других изменений в этот день:

27 июня отменяются следующие рейсы:

Предварительная продажа билетов

12 мая "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на поезда. Можно приобрести проездной документ на 20 дней заранее.

Предварительная покупка билетов доступна на рейсы из разных населенных пунктов. Больше всего поездов – из Киева и в Киев, а также:

из Днепра;

Ивано-Франковска;

Львова;

Ковеля;

Сум;

Кропивницкого;

Кременчуга.

Билеты можно заказать на официальном сайте перевозчика.

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