"Укрзалізниця" відключила популярну функцію – що більше не можна робити з квитками

Що лякає користувачів на сайті "Укрзалізниці" / Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Пасажир "Укрзалізниці" розповів, що на сайті перевізника не працює функція "Додати до календаря" і при цьому "лякає людей".

Про це користувач написав на своїй сторінці у Facebook.

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Чоловік розповів, що під час оплати проїзних документів на сайті можна побачити кнопку "Додати до календаря".

При натисканні вона не просто не працює, на екрані з'являється напис: "Додаток заблокований. Ця програма намагалася отримати доступ до конфіденційної інформації у вашому обліковому записі Google".

За словами пасажира, ця функція не працює ще з минулого року та "лякає людей даремно".

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"І це при тому, що для додавання в Google календар не потрібен ніякий доступ до облікового запису, додатки та інша лабуда", – розповідає користувач.

Що відповіли в "Укрзалізниці"?

Представники компанії вибачилися за незручності та підтвердили, що функцію справді відключено.

Вся справа в тому, що вона прив'язана до мобільного додатку, який використовувався раніше, а зараз також вимкнений.

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"Ми вже працюємо над розробкою власної програми з повним функціоналом прямої покупки квитків та іншими корисними фішками. Тим не менш, ми запустили чат-бот, доки тривають розробки, де така функція є", – підказали чоловікові.

Як заощадити на квитках?

Раніше ми розповідали, що у деякі дні "Укрзалізниця" продає квитки дешевше, ніж зазвичай.

"Дешевими" днями є: вівторок, середа, четвер та субота.

А ось у понеділок, п'ятницю та неділю вартість квитків вища, оскільки населення більш активно їх купує.

Наприклад у п'ятницю та неділю квитки коштують на 10% дорожче, а у вівторок та середу, навпаки – на 10% дешевше.

"Сьогодні" також писали, як купити квиток на "тисячу Зеленського" і розповідали, де вигідніше купувати проїзні документи.