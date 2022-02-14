"Укрзалізниця" кілька місяців не платить зарплату Лещенку і Камишіну

Зарплати не виплачували місяців зо три / Фото: Wikipedia, Укрзалызниця, Facebook, Колаж: Сьогодні

Голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишін понад 3 місяці працює без контракту і не отримує зарплати.

Про це йдеться у відповіді "Укрзалізниці" на запит "Українських Новин".

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Поряд з цим члени наглядової ради взагалі працюють без укладених цивільно-правових договорів і теж "сидять" без заробітної плати.

"Станом на 31 січня 2022 року контракт з головою правління товариства, а також цивільно-правові договори з членами наглядової ради товариства не укладено. Відповідно, винагорода за період, зазначений у запиті, не нараховувалася та не виплачувалася", — йдеться у відповіді на запит.

Відповідь на запит / Фото: Українські новини

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"Золоті" меблі для вагону "Укрзалізниці"

Українців шокувала вартісь комплекту меблів, який "Укрзалізниця" придбала для одного вагону СВ. Меблі для одного вагону СВ обійшлися країні у 1,7 млн. грн.

Один із користувачів Facebook – Володимир Даценко, порахував, що комплект меблів для одного купе обійшовся приблизно у 200 тисяч. грн.

Компанія сильно переплатила навіть за сейфи MySafe, які придбати в тому ж "Епіцентрі" можна було за 3 187 грн, натомість компанія витратила на них 11 316 грн. За інші позиції "Укрзалізниця" також переплатила, можливо навіть більше, йдеться у пості.

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Раніше у компанії розповіли про усі тонкощі купівлі залізничних квитків на так звану "ковідну" тисячу.

Ми також писали, яку функцію відключила "Укрзалізниця".