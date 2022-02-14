"Укрзализныця" несколько месяцев не платит зарплату Лещенко и Камышину

Зарплаты не выплачивали месяца три / Фото: Wikipedia, Укрзализныця, Facebook, Коллаж: Сегодня

Председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Александр Камышин более 3 месяцев работает без контракта и не получает зарплаты.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос "Українських Новин".

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Наряду с этим члены наблюдательного совета вообще работают без заключенных гражданско-правовых договоров и тоже сидят без заработной платы.

"По состоянию на 31 января 2022 года контракт с председателем правления общества, а также гражданско-правовые договоры с членами наблюдательного совета общества не заключены. Соответственно, вознаграждение за период, указанный в запросе, не начислялось и не выплачивалось", — говорится в ответе на запрос.

Ответ на запрос / Фото: Українські новини

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"Золотая" мебель для вагона "Укрзализныци"

Украинцев шокировала стоимость комплекта мебели, который "Укрзализныця" приобрела для одного вагона СВ. Мебель для одного вагона СВ обошлась стране в 1,7 млн. грн.

Один из пользователей Facebook – Владимир Даценко, посчитал, что комплект мебели для одного купе обошелся примерно в 200 тысяч. грн.

Компания сильно переплатила даже за сейфы MySafe, которые купить в том же "Эпицентре" можно было за 3 187 грн, а компания потратила на них 11 316 грн. За другие позиции "Укрзализніця" также переплатила, возможно, даже больше, говорится в посту.

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Ранее в компании рассказали обо всех тонкостях покупки железнодорожных билетов на так называемую "ковидную" тысячу.

Мы также писали, какую функцию отключила "Укрзализныця".