"Укрзалізниця" евакуює з гарячих точок – список рейсів на 25 березня

"Укрзалізниця" евакуює людей у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" опублікувала список додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня. Компанія щодня розміщує графік.
Відповідний розклад поїздів на 25 березня опублікувала "Укрзалізниця" у Telegram-каналі.
Рейси на 25 березня
Київ:
- 09:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ(Дарниця) – Львів
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
Краматорськ:
- 13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів
Крім того, додатковий рейс вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.
"Сьогодні" також писали, що деякі країни ЄС зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців та розповідали, як правильно евакуювати тварину.