"Укрпошта" відкрила послугу, якої не має жоден поштовий оператор світу – що доступно

Магазин "Укрпошти" тепер є на eBay / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 23 травня, "Укрпошта" випустила нову воєнну марку "Русскій воєнний корабль… ВСЬО". У день випуску її можна було купити лише у відділеннях, однак тепер стартували онлайн продажі. І купити марки, магніти та іншу продукцію від пошти можна тепер не лише в Україні.

Як повідомила пресслужба компанії, "Укрпошта" стала першою поштою в світі з онлайн-магазином на eBay.

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Воєнні марки тепер доступні й іноземцям

У компанії зазначають, що протягом кількох останніх місяців легендарні марки з "русскім воєнним кораблем" стали популярними і за кордоном. Придбати їх, а також конверти, тематичні світшоти і магніти "Укрпошти" за кордоном можна з 25 травня за допомогою платформи eBay.

Ebay – це одна з найбільших торгових платформ, яка об'єднує понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.

Однак попит за межами України не єдина причина, тому компанія вирішила відкрити магазин на цьому маркетплейсі.

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"Як показала практика, якщо зосередити марки на одному майданчику, він не витримує через великий наплив покупців. А тепер ми пропонуємо іноземним покупцям користуватися одними платформами, українським – іншими", – пояснив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ті, хто куплять товари від пошти на eBay, ще й долучаться до гуманітарної допомоги.

Із кожного замовлення з маркою 5 доларів (майже 150 грн) "Укрпошта" перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation. Ці гроші розділять на три напрямки допомоги:

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школам і дитячим садочкам для оновлення після війни;

організацію логістики гуманітарних вантажів;

гуманітарну допомога.

Де можна купити марку онлайн в Україні

Раніше ми розповідали, що марки від "Укрпошти" доступні у таких онлайн-магазинах:

онлайн-магазин "Укрпошти";

ROZETKA;

Kasta;

Prom.ua.

Ліміт онлайн-покупок марок такий: максимум 2 листи на 1 замовлення.

Окрім марок тепер можна купувати і мерч з дизайном, як у марках про "русскій воєнний корабль". Він доступний у магазинах Intertop. На придбання мерчу обмежень немає.

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