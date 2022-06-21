Україну може накрити новий банкопад – які установи у зоні ризику

Україну може накрити нова хвиля банкрутств / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
В Україні 3 червня було визнано неплатоспроможним Мегабанк і це викликало великі побоювання економістів і простих українців, які переживають за свої вклади в інших фінустановах.
Про те, чи чекати новий "банкопад" в Україні і які установи опинилися в зоні ризику, розповіли експерти UBR.ua.
В Асоціації українських банків (АУБ) заявили про те, що під загрозою банкрутства перебувають близько 20 банків, що становить майже третину від загальної кількості.
А причиною можливого банкопада там вважають рекордне підвищення облікової ставки НБУ із 10% до 25%.
Президент АУБ Андрій Дубас розповів, що до підвищення ставки банки брали у НБУ рефінанс під 9% та вкладали ці гроші в ОВДП у середньому по 12%. Тепер повертати гроші Нацбанку доведеться по 27%, що завдасть сильного удару.
Що це за банки?
Асоційований експерт CASE Україна, колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що в АУБ мали на увазі приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування НБУ у всьому фондуванні.
"Ніхто ж не знає, у якого банку які кредити та які застави, це конфіденційна інформація. Є, наприклад, регіональні банки, наприклад, Метабанк, головний офіс у Запоріжжі. Кому він видавав кредити, ніхто не знає, Запоріжжя поруч із фронтом", – каже експерт.
Можна вичислити чимало установ, які мають велику частку зобов'язань перед регулятором та оперативно підняли відсотки за депозитами станом на 1 травня. Тобто це ті банки, яким зараз дуже потрібні гроші для швидкого погашення запозичених кредитів рефінансу.
До їх списку, на думку експертів, потрапили:
- РВС Банк (RwS bank);
- КІБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Січ;
- Індустріалбанк;
- Кристалбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- "Український капітал";
- Радабанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрбудінвестбанк;
- АП Банк (Агропросперіс Банк);
- Таскомбанк.
Це зовсім не означає, що всі ці фінустанови чи навіть кілька з них стануть банкрутами, але свідчить про те, що після підняття облікової ставки в них почалися складнощі з доходами і за умов війни це може перерости у великі проблеми.
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