Украину может накрыть новый банкопад – какие учреждения в зоне риска

Украину может накрыть новая волна банкротств / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине 3 июня был признан неплатежеспособным Мегабанк и это вызвало большие опасения у экономистов и простых украинцев, которые переживают за свои вклады в других финучрежденях.

О том, ждать ли новый "банкопад" в Украине и какие учреждения оказались в зоне риска, рассказали эксперты UBR.ua.

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В Ассоциации украинских банков (АУБ) заявили о том, что под угрозой банкротства находятся около 20 банков, что составляет почти треть от общего количества.

А причиной возможного банкопада там считают рекордное повышение учетной ставки НБУ с 10% до 25%.

Президент АУБ Андрей Дубас рассказал, что до повышения ставки банки брали у НБУ рефинанс под 9% и вкладывали эти деньги в ОВГЗ в среднем по 12%. Теперь же возвращать деньги Нацбанку придется по 27%, что нанесет сильный удар.

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Что это за банки?

Ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что в АУБ имели ввиду частные банки, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании.

"Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация. Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом", – говорит эксперт.

Можно вычислить немало учреждений, которые имеют большую долю обязательств перед регулятором и оперативно подняли проценты по депозитам, по состоянию на 1 мая. То есть это те банки, которым сейчас очень нужны деньги для быстрого погашения взятых кредитов рефинанса.

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В их список, по мнению экспертов попали:

РВС Банк (RwS bank);

КИБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Сич;

Индустриалбанк;

Кристаллбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

"Украинский капитал";

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Мотор-банк;

Укрбудинвестбанк;

АП Банк (Агропросперис Банк);

Таскомбанк.

Это вовсе не означает, что все эти финучреждения или даже несколько из них станут банкротами, но свидетельствует о том, что после поднятия учетной ставки у них начались сложности с доходами и в условиях войны это может перерасти в большие проблемы.

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