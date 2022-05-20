Українським переселенцям виплачуватимуть допомогу по-новому – що зміниться

Отримати гроші можна буде прямо під час евакуації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці, які виїжджають із зони бойових дій та з окупованих територій, зможуть отримати виплати безпосередньо на вокзалах. Спільний проєкт реалізують "Укрзалізниця" та "Укрпошта".

Про це повідомила "Укрзалізниця".

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Однак поки виплати здійснюють лише на залізничному вокзалі у Львові, але незабаром список міст планують розширити. Пасажири п'ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Як це відбувається?

Залізничники передають пошті дані пасажирів евакуаційних поїздів, а пошта організовує виплати.

Нагадаємо, що українським переселенцям держава надає одноразову допомогу у розмірі 2000 грн на одного дорослого та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю.

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"Проект... покликаний донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають. Ця програма доповнює вже запущену раніше за підтримки Офісу президента програму "Там, де на вас чекають", яка дозволяє в поїзді підібрати і замовити варіанти тимчасового розселення", – пояснили в УЗ.

Нові виплати у червні

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна у своєму інтерв'ю розповіла, що майже мільйон українців у червні отримають одноразову грошову допомогу.

Йдеться про традиційну допомогу ветеранам Другої світової війни та зазвичай виплачують її до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зсунулись.

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Українці можуть розраховувати на такі виплати:

від 612 грн - для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто;

- для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто; до 4421 грн - для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Лазебна наголосила, що цього разу гроші виплачуватимуть в умовах суворої конфіденційності, щоб не порушувати заходів безпеки.

"Сьогодні" раніше писали, чому українські біженці можуть позбавити грошової допомоги у Польщі, і розповідали, хто може розраховувати на 800 тис. грн від держави.