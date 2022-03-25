Українські біженці у Польщі отримуватимуть 500 злотих щомісяця – умови

Як отримати виплату на дитину в Польщі / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці, що приїхали до Польщі починаючи з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+" починаючи з 26 березня.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

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Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, що мають неповнолітніх дітей на утриманні можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно:

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номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону;

Як зняти готівку без комісії у Польщі?

Для власників українських карток мережа банкоматів Euronet, яка має апарати у Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії скасувала комісію на зняття готівки.

Однак врахуйте, що комісію за зняття грошей за кордоном може зняти ваш банк, тому уточніть заздалегідь, чи скасовано ці стягнення саме у вашій фінустанові.

Також під час зняття готівки врахуйте, що знімати потрібно лише в національній валюті тієї країни, у якій ви перебуваєте. Якщо у польському банкоматі ви захочете отримати гривні замість злотих, то банк зніме з вас комісію за "динамічну конвертацію валюти".

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"Сьогодні" також писали, як обміняти готівкову гривню у Польщі, та розповідали, який в Україні актуальний курс злотого.