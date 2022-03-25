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Курс євро та злотого продовжує падати – що відбувається з гривнею 25 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 березня, 10:00
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Розповідаємо, який курс іноземних валют розрахував Національний банк на 25 березня
Актуальний курс валют на 25 березня
Актуальний курс валют на 25 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України на п’ятницю, 25 березня розрахував новий курс євро і польського злотого, а долар і далі залишається замороженим на відмітці 29,25 грн.

Про це свідчать дані сайту Нацбанку.

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Отже, євро за добу впало на дві копійки до 32,12 грн, а польський злотий становить 6,79 грн, що на 4 копійки менше, ніж напередодні.

Нагадаємо, що курс валют в Україні був закріплений на одній позначці одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію. Однак 23 НБУ 23 березня раптом змінив деякі показники і почав щоденно розраховувати новий курс. Долара, як зазначалося вище, це не стосується.

Нові правила в Польщі

Відсьогодні, з 25 березня, PKO Bank Polski надаватиме українцям в Польщі послугу з обміну готівкової гривні на національну валюту.

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За даними прес-служби, скористатися послугою зможуть усі повнолітні, однак один клієнт може обміняти до 10 тис. грн за раз і приймають у банку лише купюри від 100 до 1000 гривень.

Як обміняти гривні?

На території Польщі працюють 52 відділення банків, де можна конвертувати гривні в злоті, вони розташовані у Варшаві, Холмі, Білостоку, Бидгощі, Гданську, Кракові, Любліні, Лодзі та низці інших міст.

Для обміну із собою потрібно мати ID-картку або український закордонний паспорт, виданий після 2016 року.

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Курс обміну відповідатиме встановленому Нацбанком України і додаткову комісію за операцію з вас не візьмуть.

Зауважте, що фінустанова не приймає до обміну пошкоджені банкноти – надмірно потерті, брудні, порвані, зшиті, вологі тощо, а працюють відділення з понеділка по п’ятницю.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з курсом російського рубля і розповідали, що буде з доларом в Україні після війни.

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